Angioedema Day 2026 a Palermo | Villa Sofia Cervello apre al pubblico il 21 maggio

Il 21 maggio, l'Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo aprirà le sue porte al pubblico in occasione dell'Angioedema Day 2026, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sull'angioedema. Questa iniziativa, alla sua quinta edizione, coinvolge diverse strutture sanitarie in tutto il mondo e si concentra sulla diagnosi e sui trattamenti di questa condizione. La giornata mira a informare i cittadini e a promuovere la conoscenza tra i professionisti del settore.

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