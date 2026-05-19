Angioedema Day 2026 a Palermo | Villa Sofia Cervello apre al pubblico il 21 maggio
Il 21 maggio, l'Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo aprirà le sue porte al pubblico in occasione dell'Angioedema Day 2026, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sull'angioedema. Questa iniziativa, alla sua quinta edizione, coinvolge diverse strutture sanitarie in tutto il mondo e si concentra sulla diagnosi e sui trattamenti di questa condizione. La giornata mira a informare i cittadini e a promuovere la conoscenza tra i professionisti del settore.
L'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia Cervello aderisce alla quinta edizione dell'Angioedema Day 2026, la giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alla diagnosi e alla cura dell'angioedema. L'appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio 2026, dalle 15 alle 18, nell'aula magna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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