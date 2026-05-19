In questa puntata di Sprint Zone, si parla di Andrea Bernardi, un giovane velocista italiano. L’intervista si concentra sulla sua esperienza ai Mondiali di Tokyo e sulla preparazione per le prossime competizioni, tra cui i Giochi di Pechino del 2027. Bernardi condivide alcuni dettagli sulla sua carriera e sui tempi raggiunti, senza entrare in aspetti personali. La puntata va in onda ogni martedì, offrendo approfondimenti sui protagonisti dell’atletica italiana.

Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone! Ospite della puntata è Andrea Bernardi, uno dei giovani velocisti più interessanti dell’atletica italiana. Il 22enne sprinter milanese, specialista dei 100 metri, si è messo in evidenza nel corso della stagione 2025 grazie allo splendido secondo posto conquistato ai Campionati Italiani di Caorle, risultato che gli è valso anche la convocazione nel gruppo della staffetta 4×100 azzurra per i Mondiali di Tokyo. Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi: Bernardi è stato infatti protagonista alle World Relays nella 4×100 mista, contribuendo alla qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Pechino 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Bernardi si racconta: dai Mondiali di Tokyo alla rincorsa verso Pechino 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Bernardi si racconta: dai Mondiali di Tokyo alla rincorsa verso Pechino 2027

Sullo stesso argomento

World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027Tre su cinque: è il bilancio azzurro della prima giornata delle World Relays ai 1000 metri di Gaborone, capitale del Botswana, col termometro che...

Marco Zanni si racconta di corsa verso Santiago: 9 anni nel buio e il ritorno alla luce correndo.Ci sono storie che ti lasciano senza fiato, non per i chilometri percorsi, ma per il peso che si è portato sulle spalle.

ITALIA SHOW! 4x100 MISTA AI MONDIALI Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso firmano il quarto pass azzurro per Pechino 2027: vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone in 40.69 e si vola in Cina! DIRETTA T x.com