Da bambina ho iniziato a soffrire di allergie, e i benefici della talassoterapia mi hanno aiutata fin da quei primi anni. Ora, con l’arrivo della bella stagione, molte persone si chiedono se una giornata al mare possa essere utile anche per migliorare il benessere generale. La talassoterapia, che utilizza le proprietà dell’acqua di mare e dei suoi elementi, viene spesso scelta come trattamento naturale. Ma quali sono i reali effetti di questa terapia e come si inserisce nelle routine di chi cerca sollievo e rilassamento?

Da bambina i benefici della talassoterapia mi hanno salvata. Già nei primi anni di vita ho iniziato a manifestare allergie. Ma non di quelle allergie che starnutisci e lacrimano gli occhi. Magari. Ero quel tipo di soggetto allergico che da bambina doveva avere a portata di mano il broncodilatatore. Maggio è sempre stato un mese infernale: gli starnuti erano tali da essere invalidanti, passavo più tempo in bagno a fermare epistassi che in classe o a giocare. E le notti. beh, le notti in cui mi svegliavo senza aria pensando di soffocare per colpa dell’asma non si contano nemmeno. Ecco perché, ad un certo punto, i miei genitori hanno iniziato a mandarmi al mare per fare un po’ di talassoterapia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Andiamo al mare a goderci i benefici della talassoterapia?

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