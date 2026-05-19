Ancora tragedia alle Maldive morte atroce | continua la maledizione per i turisti

Un'altra tragedia si è verificata nelle Maldive, con un turista deceduto in circostanze atroci durante un'attività sportiva. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati diversi incidenti che coinvolgono visitatori impegnati in immersioni e altre attività acquatiche. La serie di eventi ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le strutture turistiche, che continuano a monitorare la situazione. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti verificatisi nelle ultime settimane nella stessa area.

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