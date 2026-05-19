Ancora tragedia alle Maldive morte atroce | continua la maledizione per i turisti
Un'altra tragedia si è verificata nelle Maldive, con un turista deceduto in circostanze atroci durante un'attività sportiva. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati diversi incidenti che coinvolgono visitatori impegnati in immersioni e altre attività acquatiche. La serie di eventi ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le strutture turistiche, che continuano a monitorare la situazione. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti verificatisi nelle ultime settimane nella stessa area.
Ancora una tragedia nelle Maldive, dove nelle ultime settimane si stanno moltiplicando gli incidenti che coinvolgono turisti impegnati in attività sportive e immersioni. Un cittadino spagnolo di 53 anni è morto nel pomeriggio di lunedì dopo essere annegato mentre praticava surf nelle acque dell’atollo di Gaafu Dhaalu, nel sud dell’arcipelago. L’uomo si trovava in vacanza a bordo di una barca da safari turistico e aveva raggiunto uno dei punti più frequentati dagli appassionati di sport acquatici, nei pressi dell’isola di Vaadhoo. Secondo le prime informazioni disponibili, il turista si sarebbe tuffato in mare durante l’escursione prima di essere ritrovato privo di sensi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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