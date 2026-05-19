Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava dopo la tragedia in moto | Risultati di alto profilo in Italia e all’estero

Da quicomo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fidal Lombardia ha espresso il suo ricordo per Samuele Nava, un atleta di 28 anni di Eupilio, scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Statale 36 a Valmadrera. Nava era noto per aver ottenuto risultati di rilievo sia in Italia che all’estero nel settore atletico. La federazione ha voluto ricordare la sua figura, sottolineando il suo percorso sportivo e la sua presenza nel panorama nazionale.

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Anche la Fidal Lombardia ha voluto ricordare Samuele Nava, il 28enne di Eupilio morto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica lungo la vecchia Statale 36 a Valmadrera.Dopo il cordoglio espresso dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, nelle ultime ore è arrivato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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