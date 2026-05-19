Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava dopo la tragedia in moto | Risultati di alto profilo in Italia e all’estero
La Fidal Lombardia ha espresso il suo ricordo per Samuele Nava, un atleta di 28 anni di Eupilio, scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Statale 36 a Valmadrera. Nava era noto per aver ottenuto risultati di rilievo sia in Italia che all’estero nel settore atletico. La federazione ha voluto ricordare la sua figura, sottolineando il suo percorso sportivo e la sua presenza nel panorama nazionale.
Anche la Fidal Lombardia ha voluto ricordare Samuele Nava, il 28enne di Eupilio morto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica lungo la vecchia Statale 36 a Valmadrera.Dopo il cordoglio espresso dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, nelle ultime ore è arrivato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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