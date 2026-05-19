Ancelotti su Neymar al Mondiale | Ecco perchè l' ho convocato

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato la sua prima convocazione di Neymar dall’inizio del suo incarico. La decisione è stata comunicata in occasione delle convocazioni in vista del prossimo Mondiale. La scelta di includere ancora una volta il giocatore nel gruppo della selezione si è verificata dopo un periodo di assenza dall’attività internazionale. La convocazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato dalla federazione.

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