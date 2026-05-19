Ancelotti su Neymar al Mondiale | Ecco perchè l' ho convocato
Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato la sua prima convocazione di Neymar dall’inizio del suo incarico. La decisione è stata comunicata in occasione delle convocazioni in vista del prossimo Mondiale. La scelta di includere ancora una volta il giocatore nel gruppo della selezione si è verificata dopo un periodo di assenza dall’attività internazionale. La convocazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato dalla federazione.
Il ct del Brasile ha convocato Neymar per la prima volta da quando ha assunto la guida della Seleção. Il fuoriclasse del Santos FC non veniva chiamato dal Brasile dal 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Come Ancelotti ha rovinato la migliore amichevole prima del Mondiale.
Sullo stesso argomento
Danilo convocato al Mondiale, lo spoiler di Ancelotti: «Ecco perché ho già deciso di portarlo con me»di Redazione JuventusNews24Danilo convocato al Mondiale, lo spoiler di Ancelotti: «Ecco perché ho già deciso di portarlo con me».
Bremer torna tra i convocati del Brasile: «È un’enorme felicità! Ho attraversato momenti difficili». Ancelotti: «Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché…»Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara...
#Brasile, i convocati di #Ancelotti per il #Mondiale: c'è #Neymar! La scelta su #Alisson x.com
Carlo Ancelotti ha ufficialmente inserito l’attaccante del Santos nella lista definitiva, e questo significa che Neymar è pronto a disputare il suo quarto Mondiale. Alla fine ce l’ha fatta. Ogni sacrificio, ogni battaglia affrontata lungo il percorso ha avuto il suo sens facebook
Esclusiva Carlo Ancelotti: Neymar, le speranze del Brasile per la Coppa del Mondo e la verità sulla gestione del Real Madrid reddit
Neymar convocato da Ancelotti ai Mondiali: l'esplosione di gioia in sala stampaUn annuncio inatteso ha acceso l’attenzione dei tifosi di calcio internazionale: il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha inserito Neymar nella lista ... ilmessaggero.it
Neymar convocato, sarà nei 26 del Brasile al Mondiale. La scelta di AncelottiIl Brasile era appeso a un filo: Neymar sì o Neymar no. Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Mondiali del 2026. Tutti i tifosi aspettavano un solo nome ... ilmattino.it