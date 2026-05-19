Anas e università di Palermo insieme | manager a lezione con gli studenti di ingegneria

Il 19 maggio 2026, presso la sede compartimentale di Anas a Palermo in viale De Gasperi, si è svolto un seminario dedicato agli studenti del corso di laurea in ingegneria civile dell’università degli studi di Palermo. Un gruppo di studenti ha partecipato all’evento, durante il quale il management di Anas Sicilia ha illustrato aspetti legati alle attività e ai progetti dell’azienda nel settore delle infrastrutture. L’iniziativa ha previsto un intervento diretto da parte dei rappresentanti di Anas, coinvolgendo i futuri ingegneri nel contesto lavorativo dell’azienda.

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