Amlodhi=pazzo al Cas Tortaia | Diesis Teatrango festeggia vent' anni di teatro sociale

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo ospita sabato 23 maggio, alle ore 21:00, lo spettacolo "Amlodhi=pazzo" del Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango. L'appuntamento si inserisce nel Festival del teatro sociale, rassegna diretta dall'attore e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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