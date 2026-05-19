Amlodhi=pazzo al Cas Tortaia | Diesis Teatrango festeggia vent' anni di teatro sociale
Il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo ospita sabato 23 maggio, alle ore 21:00, lo spettacolo "Amlodhi=pazzo" del Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango. L'appuntamento si inserisce nel Festival del teatro sociale, rassegna diretta dall'attore e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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