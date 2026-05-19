Durante la finalissima di Amici 25 si è verificato un episodio imprevisto quando Emiliano Fiasco ha avuto un malore. La puntata è proseguita con attenzione rivolta alla situazione, mentre i presenti hanno assistito a un momento di preoccupazione. Dopo l’episodio, l’attenzione si è spostata sulla sorpresa legata all’eliminazione di uno dei concorrenti. La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti e momenti di intrattenimento, mentre la tensione si è concentrata sulla salute di Fiasco.

Durante la finalissima di Amici 25 c’è stato un momento di grande tensione dovuto al malore di Emiliano Fiasco. Il ballerino è stato costretto a lasciare temporaneamente lo studio, interrompendo la sua corsa proprio nel momento decisivo della gara. Nonostante l’episodio, il suo percorso si è concluso con importanti riconoscimenti e prospettive per il futuro. I premi conquistati da Alessio Di Ponzio Il malore durante la finale. Nel corso della diretta finale di Amici 25, Emiliano Fiasco accusa un malore che lo costringe a fermarsi. A spiegare la situazione è Maria De Filippi, che rassicura il pubblico: «Non si sente bene, è con il medico», aggiungendo che non si trattava di nulla di grave ma che non era opportuno farlo esibire. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25: malore per Emiliano Fiasco e sorpresa dopo l’eliminazione

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Amici 25 - Emiliano - Le freak remix

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