Amici 25 il vincitore Lorenzo Salvetti rivela come utilizzerà il ricco montepremi

A meno di due giorni dalla conclusione della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Lorenzo Salvetti, il giovane cantante che ha conquistato il primo posto, ha condiviso come intende usare il montepremi vinto. Salvetti, che ha dimostrato le sue capacità durante tutto il percorso del talent, ha già rivelato alcuni progetti e obiettivi legati al premio, senza entrare troppo nei dettagli. La sua vittoria ha suscitato l’attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

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