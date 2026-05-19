Lorenzo Salvetti, vincitore della venticinquesima edizione di Amici, ha annunciato come utilizzerà i 157 mila euro vinti durante la finale del programma. Dopo aver ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico, il giovane cantante ha deciso di condividere pubblicamente i suoi piani di investimento con i follower. La sua vittoria è stata confermata domenica sera, all’indomani della conclusione della competizione, e ora si conoscono le prime intenzioni di utilizzo del premio ricevuto.

Il vincitore del talent di Amici di Maria De Filippi rompe il silenzio è svela come investirà il premio da 157mila euro guadagnato domenica sera, quando è stato il più votato dal pubblico durante la finale del programma. Il cantante Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 17 maggio. Un successo che segna una svolta importante nella sua carriera e che lo conferma come uno dei nuovi talenti più seguiti del panorama musicale italiano. Con la vittoria del talent, Salvetti ha ottenuto un montepremi complessivo di circa 157mila euro: 150mila euro legati alla vittoria finale e 7mila euro del Premio Keep Dreaming di Marlù, assegnato a tutti i partecipanti del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, ecco come Lorenzo Salvetti spenderà i 157mila euro vinti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMICI 25: IL CASO di LORENZO SALVETTI

Sullo stesso argomento

Amici 25 finale premi: 157mila euro a Lorenzo, ecco quanto hanno guadagnato tuttiLa finale del talent assegna cifre importanti e contratti ai concorrenti: Lorenzo Salvetti guida la classifica dei guadagni, ma anche gli altri...

Lorenzo Salvetti trionfa alla finale di Amici 25La finale di Amici 25 ha visto trionfare Lorenzo Salvetti, un giovane cantante che ha emozionato il pubblico.

Amici, Lorenzo vince. La classifica completa e i montepremi della finale: quanto hanno vinto gli allievi finalisti • Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: battuto il favorito Emiliano. Ecco la classifica finale e tutti i ricchi premi in denaro vinti dagli a… x.com

Amici 25, ecco come Lorenzo Salvetti spenderà i 157mila euro vintiLorenzo Salvetti, vincitore di Amici di Maria De Filippi 25, racconta cosa farà con il premio da 157mila euro: il cantante ha deciso di investire tutto nella musica per il suo futuro artistico e il nu ... movieplayer.it

FINALE AMICI 25 SERALE 2026 | Diretta: Lorenzo Salvetti è il vincitore, Alessio secondo classificatoFinale del serale di Amici 25: chi sarà eliminato e chi sarà il vincitore? Ecco anticipazioni di Amici 2026, ospiti e diretta ... ilsussidiario.net