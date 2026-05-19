Amianto e rifiuti speciali abbandonati maxi operazione della Finanza | sequestri anche nel Forlivese
Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 200 tonnellate di amianto abbandonato in varie zone, tra cui terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni abbandonati. Durante le ispezioni sono stati trovati rifiuti speciali, tra cui materiali contaminati dall’amianto, lasciati deteriorare all’aperto. Le attività si sono svolte anche nel territorio del Forlivese, con interventi finalizzati al controllo di discariche abusive e al rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi.
Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate e lasciate deteriorare all’aperto, tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. È il bilancio dell’operazione “Zero Amianto”, condotta dalla Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini sotto il coordinamento delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Operazione antidroga tra Campania e Lazio: arresti e maxi-sequestri della Guardia di FinanzaScattata nelle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dal Comando Provinciale di Salerno, che ha...
Leggi anche: Maxi operazione antidroga della guardia di finanza: 8 arresti e 10 indagati. Perquisizioni anche nel casertano
Amianto, mobili e perfino scarti edili: dalle strade provinciali rimosse oltre 235 tonnellate di rifiuti ift.tt/mEZun3s x.com
AMBIENTE | Sequestro ad Altavilla Silentina I Carabinieri Forestali hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di 500 mq. Tra la fitta vegetazione c'erano rifiuti speciali pericolosi: amianto, bombole di gas, pneumatici e persino veicoli abbandonati s facebook
Operazione Zero Amianto: sequestrate 200 tonnellate di eternit in RomagnaL’intervento, denominato Zero Amianto, è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Rimini sotto il coordinamento delle Procure di Ravenna, Forlì e Rimini ... livingcesenatico.it
Discariche abusive tra campi e capannoni: la Finanza sequestra 200 tonnellate di eternit tra Rimini, Forlì e RavennaMaxi operazione contro l’abbandono di amianto e rifiuti pericolosi in Romagna. La Guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalle Procure di Ravenna, ... corriereromagna.it