Amianto e rifiuti speciali abbandonati maxi operazione della Finanza | sequestri anche nel Forlivese

Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 200 tonnellate di amianto abbandonato in varie zone, tra cui terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni abbandonati. Durante le ispezioni sono stati trovati rifiuti speciali, tra cui materiali contaminati dall’amianto, lasciati deteriorare all’aperto. Le attività si sono svolte anche nel territorio del Forlivese, con interventi finalizzati al controllo di discariche abusive e al rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi.

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