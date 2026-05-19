Amburgo Darderi domina Burruchaga | l’azzurro vola al secondo turno

Nel torneo di Amburgo, il tennista argentino ha affrontato un avversario che, nel secondo set, ha preso il controllo del match. Dopo aver perso il primo set, Darderi ha trovato la reazione nel tiebreak, ribaltando il punteggio e conquistando così l'accesso al secondo turno. Burruchaga, invece, ha subito un calo di concentrazione nel momento più delicato, perdendo il ritmo e consentendo all’avversario di ottenere i punti decisivi. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi in tre set.

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? Punti chiave Come ha fatto Darderi a ribaltare il tiebreak dopo il vantaggio dell'avversario?. Perché Burruchaga ha perso il controllo del match nel momento decisivo?. Quali errori tecnici hanno permesso all'azzurro di recuperare il primo set?. Come influirà questa vittoria sulla preparazione di Darderi per il Roland Garros?.? In Breve Burruchaga ha registrato 28 errori gratuiti e 4 doppi falli durante l'incontro.. Darderi affronterà Yannick Hanfmann nel secondo turno del torneo ATP 500.. L'argentino numero 66 del mondo ha perso 7 punti consecutivi nel tiebreak.. La vittoria serve all'azzurro numero 16 per la preparazione al Roland Garros.. Luciano Darderi batte Roman Andres Burruchaga per 6-3 7-6(4) ad Amburgo questo martedì 19 maggio 2026, confermando il momento d’oro vissuto a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amburgo, Darderi domina Burruchaga: l’azzurro vola al secondo turno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto... LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra pocoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break...