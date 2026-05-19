Amarone riserva – Un’esperienza da vivere in cantina

Un weekend alla Cantina Fratelli Vogadori permette di esplorare il processo di produzione dell'Amarone riserva, partendo dalla vigna e arrivando alla bottiglia. I visitatori cammineranno tra i vigneti di Negrar, visiteranno i locali di lavorazione e il fruttaio, dove le uve vengono appassite prima della fermentazione. Durante l’esperienza, si avrà l’opportunità di osservare da vicino i diversi passaggi necessari per realizzare questa tipologia di vino. L’evento si svolge in un ambiente che valorizza la tradizione e la produzione artigianale.

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Un weekend pensato per chi ama il vino vero e vuole scoprirlo nel luogo in cui nasce. Alla Cantina Fratelli Vogadori ti aspetta un’esperienza immersiva nel cuore della Valpolicella: camminerai tra i vigneti di Negrar, entrerai in cantina e nel fruttaio dove le uve diventano Amarone, e. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Weekend in cantina tra Amarone e libertà (anche in camper!)Negrar di Valpolicella – Torna l'appuntamento con l'eccellenza enologica nel cuore di Negrar. Golf e natura: un’esperienza da vivere sul greenA maggio il green del Golf Montecatini Terme si prepara ad ospitare una delle tappe più importanti del calendario regionale: il Trofeo ACI Pistoia,... Bertani On: Amarone della Valpolicella Classico in edizione limitata e un abbinamento d’eccezione firmato PerbelliniBertani apre in esclusiva le porte della sua biblioteca di Amarone della Valpolicella Classico il 23 e 24 maggio con Bertani On: tre annate, tre edizioni limitate e un abbinamento d’eccezione. Le anna ... veronasera.it AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO MONTECIJames Tasting - Nel cuore della Valpolicella Classica, Monteci firma una lettura solida e convincente dell’Amarone, rispettando la tradizione ma aprendo ad una visione con - Bruno Petronilli ... jamesmagazine.it