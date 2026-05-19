Alunni a caccia di storie negli archivi | Ecco chi era Papa Clemente XIV

Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria R. Sanzio di Mercatino Conca hanno avuto l'opportunità di esplorare gli archivi storici per scoprire dettagli sulla figura di Papa Clemente XIV. Durante l'attività, hanno consultato documenti e materiali d'epoca, cercando di ricostruire la vita e il ruolo di questo pontefice. L'iniziativa si è concentrata sull'analisi di fonti storiche per approfondire la conoscenza di personaggi importanti del passato.

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Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria R. Sanzio di Mercatino Conca hanno avuto il privilegio di prendere parte ad un progetto a carattere nazionale promosso da “Archivissima”, il primo festival italiano, nato nel 2018, dedicato alla promozione e valorizzazione del patrimonio degli archivi storici. Centinaia di Archivi in tutta Italia aderiscono ogni anno, proponendo iniziative. Il Festival coinvolge attivamente le scuole di ogni ordine e grado, invitando gli studenti a esplorare archivi storici e a produrre racconti creativi basati su fonti documentali. Anche sul nostro territorio è presente un archivio storico degno di tale nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alunni a caccia di storie negli archivi: "Ecco chi era Papa Clemente XIV" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How a Tiny Unarmed Plane with Bazookas Destroyed 6 German Tanks | PART 2 | WWII Documentary Sullo stesso argomento Papa Leone XIV, la mossa per la pace: nominato Caccia come nunzio negli UsaDopo i ripetuti appelli alla pace, lanciati fin dall’inizio del suo pontificato e veementemente ripetuti con lo scatenarsi della crisi in Iran, Papa... Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a WashingtonIl Tempo lo aveva anticipato più di tre settimane fa, esattamente il 14 febbraio, in un articolo dedicato agli spostamenti che Papa Leone XIV sta...