Alunna si stiracchia e cade dal banco De Martino | Docente rischia un’accusa se non si è tutelato Il Punto

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un altro caso concreto legato alla culpa in vigilando: cosa accade se un’alunna, seduta su un banco a rotelle, si stiracchia, cade e si fa male? La responsabilità ricade automaticamente sul docente? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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