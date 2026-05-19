Altro che matto per l’attentatore siamo bastardi cristiani di merda

Da laverita.info 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha rivolto insulti offensivi e minacce di morte a un gruppo di persone durante un episodio di violenza in strada. Secondo quanto riferito, l’uomo ha chiamato i presenti “bastardi cristiani di merda” e li ha descritti come “matto”. La vittima ha dichiarato che l’attentatore era frustrato come molti cittadini del suo paese, che non trovano lavori adeguati alle proprie competenze, ma non ha agito con violenza contro la folla.

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Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all’altezza dei loro studi ma non per questo si gettano con l’auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un’immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. Ma quanta fretta hanno politici e autorità di archiviare il caso di Modena alla voce disagio mentale? Ancora non si sapeva neppure chi avesse lanciato l’auto contro i pedoni e già il sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, si affrettava a dire in tv che doveva trattarsi di un pazzo. E infatti la narrazione del giorno successivo ha dipinto un Salim El Koudri come un italiano emarginato e disagiato, senza legami con gruppi estremisti islamici. 🔗 Leggi su Laverita.info

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