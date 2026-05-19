Altra deratizzazione in Giardino pubblico | ordinanza del Comune cinque giorni di chiusura

Da triesteprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Trieste ha disposto la chiusura del Giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio. La decisione riguarda un intervento di derattizzazione programmato e considerato urgente. Durante questo periodo, l’area resterà inaccessibile al pubblico per consentire l’esecuzione delle operazioni. La chiusura è stata comunicata ufficialmente attraverso un’ordinanza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei visitatori e la corretta esecuzione degli interventi.

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Il Comune di Trieste comunica che, per interventi programmati e inderogabili di derattizzazione intensiva, il Giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia rimarrà chiuso al pubblico da lunedì 25 maggio sino a venerdì 29 maggio compreso. “Si coglie l'occasione per ricordare che è vietato e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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