Altra deratizzazione in Giardino pubblico | ordinanza del Comune cinque giorni di chiusura

Il Comune di Trieste ha disposto la chiusura del Giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio. La decisione riguarda un intervento di derattizzazione programmato e considerato urgente. Durante questo periodo, l’area resterà inaccessibile al pubblico per consentire l’esecuzione delle operazioni. La chiusura è stata comunicata ufficialmente attraverso un’ordinanza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei visitatori e la corretta esecuzione degli interventi.

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