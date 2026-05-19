Alta Fratte | sei ragazze ai saluti ma la società pronta a rinforzare la rosa
Nella frazione di Alta Fratte, sei ragazze si sono congedate dalla squadra, mentre i tifosi si preparano a sostenere un rafforzamento della rosa. La società ha annunciato l’intenzione di potenziare la formazione in vista della prossima stagione, dopo aver partecipato alla finale promozione nel campionato di volley di serie A2. I sostenitori hanno seguito con attenzione l’andamento della squadra e sono pronti a supportare le nuove mosse del club.
I tifosi dell'Alta Fratte hanno ancora negli occhi la finale promozione per promuovere nel campionato di volley di serie A2. Soltanto in gara 3 Brescia è riuscita a spuntarla sul parquet di Montichiari dopo che la compagine di Santa Giustina in Colle aveva vinto il primo match in trasferta ed era. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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