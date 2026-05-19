Almanacco | Mercoledì 20 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 maggio cade il 140° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 225 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano alcuni eventi storici, compleanni di personaggi nati in questa giornata e si celebra un santo. Inoltre, viene riportato un proverbio del giorno. Queste informazioni vengono proposte in un formato che unisce dati storici, culturali e religiosi, offrendo una panoramica di ciò che è accaduto o viene ricordato in questa data.

Mercoledì 20 Maggio è il 140° giorno del calendario gregoriano. Mancano 225 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San BernardinoProverbio di MaggioIl lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccinoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1902 – Cuba ottiene l'indipendenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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