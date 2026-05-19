Almanacco | Martedì 19 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 19 maggio è il 139º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, o il 140º negli anni bisestili. In questa data, sono passati 226 giorni dalla fine dell’anno. Oggi si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si onora un santo. Inoltre, viene condiviso un proverbio legato alla giornata. Questa data si colloca in un momento di metà maggio, un periodo che segna il passaggio tra la primavera inoltrata e l’approssimarsi dell’estate.

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Il 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano (il 140º negli anni bisestili). Mancano 226 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Adolfo di Cambrai, vescovo.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYProverbio di MaggioIl maggio non dura mai sette mesiAccadde oggi1536 - Anna. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Martedì 5 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno 19 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è creativo e perseverante, con una forte capacità di trasformare le idee in realtà. Santo del giorno: San Celestino V, papa. Pr ... veronasera.it Almanacco | Martedì 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoStar Wars: Episodio I - La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari: ricorrenze, avvenimen ... modenatoday.it