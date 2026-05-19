Almanacco 19 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 19 maggio raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Vengono ricordati avvenimenti di rilievo accaduti in questa data e le invenzioni che hanno segnato il progresso umano. Sono riportate anche le figure celebrate come compleanni di personaggi pubblici e i santi riconosciuti nel calendario. Il giorno include inoltre un proverbio popolare e dettagli su fatti curiosi e particolari accadimenti verificatisi nel passato.

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