Alma i tifosi | Vittoria di coraggio e lavoro

I tifosi dell'Alma hanno celebrato la vittoria come il risultato di coraggio e impegno. Durante la partita, al 23’ della ripresa, Sartori ha segnato una rete che ha riacceso le speranze della squadra. La squadra ha mostrato determinazione nel tentativo di recuperare la partita, mantenendo alta l'intensità fino al finale. I sostenitori hanno commentato con entusiasmo il risultato, riconoscendo l'impegno degli atleti in una gara difficile.

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ìFANO La prodezza di Sartori che al 23’ della ripresa ha rimesso in carreggiata un’Alma che rischiava di affondare per colpa di quel gol inaspettato preso dopo appena mezzo minuto dal pronti via, Gucci che nel secondo tempo supplementare spazza l’area granata come strenuo difensore di un reparto coi giocatori colpiti da crampi, Santini che para due dei quattro rigori dell’Azzurra Colli: sono stati i momenti forti di uno spareggio vissuto dall’inizio alla fine con una palpabile tensione in campo e sugli spalti. Emozioni indimenticabili come quelle vissute il 27 giugno 1985 a Perugia nello spareggio per andare in C1, con i granata che superano ai rigori la Civitanovese grazie alle reti del compianto Barducci, Sistici, Romani, Cornacchini, Talevi e Valentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alma, i tifosi: "Vittoria di coraggio e lavoro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Football league kicks off Bai Lu is Adam Fan's right-hand! | Keep Running S14 EP3 ENG SUB Sullo stesso argomento "Alma, tifosi eccezionali e niente è perduto"C’erano tutti gli ingredienti, sabato allo stadio "Mancini", per far festa: il pubblico delle grandi occasioni – davvero uno spreco per questa... Gutierrez esulta dopo la vittoria contro il Milan: “Grande lavoro”, poi su tifosi e Scudetto…Miguel Gutierrez celebra la vittoria contro il Milan con dichiarazioni che rispecchiano l’ambizione del Napoli: “Partita intensissima, abbiamo fatto... Alma fans: A victory of courage and hard work.ìFANOLa prodezza di Sartori che al 23’ della ripresa ha rimesso in carreggiata un’Alma che rischiava di affondare per colpa di quel gol inaspettato preso dopo appena mezzo minuto dal pronti via, Gucci ... sport.quotidiano.net Alma, i tifosi: Vittoria di coraggio e lavoroGrande festa con gli oltre mille sostenitori a stringersi attorno alla squadra. Il presidente Mei: Bravi a non crollare e a crederci ... sport.quotidiano.net Come estraneo, la scala degli sport universitari americani è sconcertante. Alcune persone si interessano davvero di più a una squadra universitaria che agli sport professionistici? reddit