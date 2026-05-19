Dopo l’addio di Guardiola al Manchester City, l’Inter si prepara a rafforzare la propria difesa con un giocatore molto vicino al tecnico catalano. L’operazione è in fase avanzata e l’annuncio ufficiale è atteso al termine dell’ultima giornata di Premier League, quando il club dell’attaccante lascerà il campionato. La trattativa, definita come un affare alla Akanji, riguarda un difensore che ha già lavorato con il tecnico.

Manca solo l’ufficialità, che arriverà al massimo dopo l’ultima giornata di Premier con l’Aston Villa. Pep Guardiola ha deciso di dire addio al Manchester City dopo dieci anni e nonostante un altro anno di contratto. Il club è stato informato, tanto che ha già sciolto le riserve sul successore: sarà Enzo Maresca, un uomo ‘Citizens’ visto che ha fatto parte dello staff del catalano. Il club dello sceicco è all’alba di una rivoluzione tecnica che, come normale in questi casi, potrebbe fare delle ‘vittime’ illustri. Per esempio Ruben Dias, fedelissimo di Guardiola e facente parte del gruppo dei non più giovanissimi e, in aggiunta, dei più logorati dal lungo ciclo di successi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - All’Inter dopo l’addio di Guardiola al City: affare ‘alla Akanj’

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