Nel 2026, il tennista ha trascorso solo 14 giorni di riposo, tra allenamenti, partite e viaggi. Ha dedicato molto tempo alla preparazione, superando i limiti tradizionali di riposo. Durante l'anno, ha passato complessivamente 40 giorni in attività sul campo o in viaggio, senza pause prolungate. Questa intensità ha caratterizzato il suo calendario, senza pause significative per il recupero. La sua agenda si è concentrata principalmente su impegni sportivi e spostamenti.

Il giro del mondo del signore del mondo. Senza sacrifici, non puoi costruire sogni. Sinner lo ripete come un mantra fin da quando, appena diciottenne, si rivelò vincendo le Next Gen Finals di Milano. Quando parla del tennis, il suo pensiero è sempre chiaro e univoco: "È la vita che mi sono scelto, a 13 anni ho lasciato i miei genitori per provare a diventare un campione, e non è stato facile". Perseguendo l’obiettivo di lavorare ogni giorno per diventare un giocatore e un uomo migliore, con la tensione morale che ti fa guardare sempre oltre i limiti, la prima dote del campione, Jannik si è costruito una vita da numero uno. Non è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allenamenti, partite, viaggi... Sinner non si ferma mai: nel 2026 ha riposato solo 14 giorni

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L'allenamento di Sinner a Monte-Carlo in vista del Masters 1000 monegasco

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