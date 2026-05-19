Allegri si è ripreso per ora il Milan L’ ultimo scatto per la Champions

Il Milan, dopo un periodo complicato, ha ottenuto una vittoria importante in campionato, migliorando la posizione in classifica. La squadra si trova ora a competere per un posto in Champions League, con l’obiettivo di assicurarsi un piazzamento tra i primi quattro. La corsa alle qualificazioni europee rimane aperta, e le prossime partite saranno decisive per determinare il futuro del club in questa stagione. Gli scontri imminenti rappresentano un passaggio chiave per la qualificazione continentale.

Prima la Champions, poi il futuro. E una bella fetta del domani dipende proprio dal terzo (o quarto) posto. Obiettivo principale, in base a più di un annuncio pubblico. Traguardo minimo, l’altro lato di una moneta che, domenica alle 20.45 a San Siro contro il Cagliari, va comunque necessariamente presa e messa in tasca. Alle spalle giorni di contestazioni, ritiro, riunioni e tutti sotto tiro. Poi il ritorno alla vittoria col Genoa. Tutto sotto il tappeto, almeno per un pochino. E tutti insieme: non proprio appassionatamente, piuttosto temporaneamente. "Non abbiamo ancora fatto niente", ha chiarito Massimiliano Allegri in versione pompiere. Nella mente, ad esempio, l’intervallo di Marassi: lì, Milan fuori dalla Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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