Allegri al Napoli è come gli Ufo per la Cia un file desecretato a scoppio ritardato

Un documento recentemente reso pubblico rivela che l’ex allenatore della Juventus è stato collegato al Napoli in modo riservato, ma la notizia è arrivata solo dopo un lungo periodo di secretazione. La pubblicazione, effettuata da un ex funzionario governativo, è avvenuta con un notevole ritardo rispetto alla data in cui si ipotizza siano state prese alcune decisioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, interessati a capire i dettagli di questa comunicazione svelata solo ora.

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Donald Trump ha desecretato troppo tardi. Se andate sul sito del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti c’è una sezione “ufo” apposita: potete scartabellare tra i primi 160 documenti sui cosiddetti “fenomeni anomali non identificati” (Uap) che il governo americano ha pubblicato così, per divertirci un po’, all’improvviso. Usate come chiave di ricerca “Allegri Massimiliano”. Lo rintracciate tra l’Incidente di Roswell e l’avvistamento “Tic Tac” al largo della California del 2004. Perché “Allegri al Napoli” è un segreto da Area 51: un avvistamento a scoppio ritardato, con cui ci tocca fare i conti quest’anno per scontare quello passato. La Gazzetta spinge per Allegri al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri al Napoli è come gli Ufo per la Cia, un file desecretato a scoppio ritardato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ma quindi gli Ufo esistono davvero? I file segreti pubblicati dal Pentagono«Il popolo americano ha chiesto maggiore trasparenza su questi argomenti, e il presidente Trump sta mantenendo le promesse», si legge nel comunicato... UFO, il Pentagono svela 162 file inediti: tra missioni Apollo e piloti? Domande chiave Cosa mostrano i tre punti catturati dalle fotocamere delle missioni Apollo? Chi è il pilota di droni che ha descritto l'oggetto... IL NAPOLI PENSA A MASSIMILIANO ALLEGRI PER IL POST CONTE Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero è un profilo gradito dal club di De Laurentiis, che lo aveva già cercato in estate #milan #allegri #spaziomilan x.com Allegri: La buona notizia è che Modric è disponibile: ha provato la maschera facciale e si è allenato con la squadra. Verrà con noi domani. Ricci si è slogato la caviglia stamattina. Tutti gli altri stanno bene. reddit Ultimi aggiornamenti: 19 mag 2026, 15:21Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico, anche in caso di qualificazione alla Champions League per il Milan. L'allenatore livornese è sotto la lente di ingrandimento, può essere lui a dare i ... calciomercato.com Allegri a un bivio: Milan o Napoli, ecco cosa indirizzerà la sua sceltaAnche in caso di Champions, la permanenza del tecnico in rossonero non si può dare per certa. E l'opzione alternativa è che vada alla corte di De Laurentiis ... gazzetta.it