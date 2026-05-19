Allegri a un bivio | Milan o Napoli ecco cosa indirizzerà la sua scelta
L'allenatore si trova davanti a una decisione importante riguardo al suo futuro professionale, con due opzioni principali che potrebbero influenzare la sua scelta. La possibilità di restare in squadra attuale o di trasferirsi altrove dipende da vari fattori, tra cui risultati sportivi e prospettive di crescita. Anche in presenza di impegni in Champions League, non è ancora stato deciso se continuerà con l’attuale club o se prenderà una strada diversa. La decisione finale non è ancora stata annunciata.
Massimiliano Allegri è l'allenatore che può dare il via al domino delle panchine italiane per la prossima stagione. La vittoria di domenica a Genova contro i rossoblù e il ritorno al terzo posto in classifica ha fatto dimenticare le ultime settimane complicate, nelle quali il Milan è uscito dalla lotta scudetto ed è scivolato in classifica, rischiando anche di finire fuori dalle prime quattro. Con conseguente addio a un mercato "da 100 milioni". Un successo domenica sera contro il Cagliari permetterà al tecnico di Livorno di centrare l'obiettivo stagionale, il ritorno nell'Europa calcistica che conta, e a quel punto si aprirà la partita più difficile, quella sul suo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
PESANTE LITE ALLEGRI - ORIALI: IL NAPOLI DENUNCIA IL TUTTO!
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