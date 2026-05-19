Recentemente, alcuni scienziati coinvolti nelle Nazioni Unite hanno dichiarato che gli scenari di catastrofi climatiche estremamente gravi sono improbabili. Questa presa di posizione arriva mentre, nello stesso periodo, una commissione paneuropea convocata dall’Organizzazione mondiale si occupa di tematiche ambientali. Le dichiarazioni degli esperti sono state pubblicate in un report che mette in discussione alcune previsioni di crisi climatica. La discussione su come interpretare i dati e le proiezioni continua ad alimentare il dibattito pubblico e scientifico.

Nelle stesse settimane in cui una commissione paneuropea convocata dall’Organizzazione mondiale per la Sanità proponeva di trattare il clima come “ emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale” —livello catastrofe pandemica per intendersi—, gli scienziati Onu incaricati di costruire gli scenari climatici facevano qualcosa di assai meno spettacolare: cestinavano le previsioni più apocalittiche degli ultimi quindici anni. Senza comunicati, senza breaking news, senza adolescenti disperati incollati all’asfalto. La notizia è comparsa lo scorso 7 aprile su Geoscientific Model Development, rivista per addetti ai lavori. Titolo super tecnico: ScenarioMIP protocol for CMIP7. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Allarmisti climatici al capolinea, gli scienziati Onu confessano: “Scenari apocalittici? Implausibili”

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