Un insegnante ha concluso il suo ciclo di lezioni sul catechismo politico, facendo riferimento a due principi fondamentali. Il primo invita a non usare le armi come strumento di imposizione del potere, mentre il secondo sottolinea che la religione non deve essere impiegata come giustificazione per scatenare conflitti. Le affermazioni sono state fatte in un contesto di discussione pubblica, senza ulteriori commenti o interpretazioni. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sui valori etici e morali.

Primo – Non usare le armi per imporre il dominio.?Secondo – Non usare la religione per giustificare la guerra.?Terzo – Non chiamare “difesa” una politica di sfrenato riarmo. Quarto.Quinto.? Con il discorso di vasto respiro, pronunciato all’università romana della Sapienza, papa Leone ha portato a conclusione il suo catechismo politico. Un vero e proprio messaggio all’opinione pubblica internazionale oltre che al mondo cattolico. Lo scontro con Trump ha proiettato Leone sulla scena mondiale, ma significherebbe non conoscerlo, se si pensasse che i concetti da lui esposti siano stati partoriti lì per lì nel vivo di un diverbio e non costituiscano invece il frutto di un pensiero ben maturato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla Sapienza Leone ha terminato il suo catechismo politico: sembra di sentire Francesco

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