Alla Rocca di Brisighella il 5° Palio della Manesca
Il 30 e 31 maggio 2026 si terrà a Brisighella la quinta edizione del Palio della Manesca, evento che si svolge alla Rocca di Brisighella. La manifestazione prevede gare e competizioni che coinvolgono i partecipanti delle diverse contrade del paese. Sono stati predisposti i preparativi e le attività per le due giornate, con il programma che include eventi sportivi e momenti di intrattenimento. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e presso la storica fortezza della Rocca.
Tutto pronto per la quinta edizione del Palio della Manesca, che si svolgerà sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 a Brisighella. L'appuntamento, che coniuga ricostruzione storica e competizione sportiva, trasformerà la Rocca di Brisighella nel cuore pulsante dell'antica arte militare della Val. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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