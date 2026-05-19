Alla Rocca di Brisighella il 5° Palio della Manesca

Il 30 e 31 maggio 2026 si terrà a Brisighella la quinta edizione del Palio della Manesca, evento che si svolge alla Rocca di Brisighella. La manifestazione prevede gare e competizioni che coinvolgono i partecipanti delle diverse contrade del paese. Sono stati predisposti i preparativi e le attività per le due giornate, con il programma che include eventi sportivi e momenti di intrattenimento. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e presso la storica fortezza della Rocca.

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