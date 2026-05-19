Alla ricerca dell’hantavirus | la missione degli scienziati tra i topi di Ushuaia

Una squadra di scienziati ha avviato una spedizione nella Terra del Fuoco con l’obiettivo di individuare topi che potrebbero trasmettere il ceppo andino dell’hantavirus. La missione è partita il 18 maggio e si svolge tra le aree di habitat naturale di questi roditori. Gli studiosi stanno raccogliendo campioni e analizzando gli ambienti per verificare la presenza del virus. Il progetto si concentra esclusivamente su aspetti scientifici e di ricerca epidemiologica.

Una missione scientifica iniziata ieri 18 maggio nella Terra del Fuoco mira a cercare i topi portatori del ceppo andino dell’ hantavirus. La provincia argentina ha negato con forza sin dallo scoppio dell’ epidemia sulla nave da crociera Hondius Mv che il contagio sia avvenuto in loco. L’agenzia France Presse racconta che i biologi di Buenos Aires hanno iniziato a posizionare trappole in diverse località dell’isola meridionale. Con l’obiettivo di analizzare i roditori e accertare la presenza del virus. Il ceppo andino dell’hantavirus. Il ceppo andino dell’hantavirus ha compiuto il salto di specie e ora può contagiare l’uomo. Ma è ufficialmente assente nella Terra del Fuoco, a differenza delle province andine più a nord come Rio Negro e Chubut, che si trovano a 1. 🔗 Leggi su Open.online

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