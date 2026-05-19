Alla ricerca del quinto Slam

Dopo una settimana di attese e rinvii a causa delle condizioni meteo, domenica sera il sole è tornato a brillare sul Foro Italico, permettendo di completare le partite del torneo. Le sfide programmate sono state rispettivamente disputate con regolarità, senza ulteriori interruzioni per maltempo. La giornata ha visto confronti tra i principali concorrenti, con alcuni match che si sono conclusi in anticipo rispetto ai programmi iniziali. Ora si attende la fase decisiva del torneo, con l’obiettivo di raggiungere il quinto titolo Slam.

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Dopo una settimana passata a scongiurare la pioggia domenica sera finalmente sul Foro Italico è tornato a splendere il sole. Jannik Sinner dopo cinquant’anni ha infranto la maledizione degli Internazionali di Roma, riportando in Italia un trofeo che mancava dal 1976, quando Adriano Panatta regolò in 4 set il cileno Guillermo Vilas. Questa volta l’ultimo ostacolo rispondeva al nome di Casper Ruud, che ha interpretato al meglio i panni dell’antagonista qui al Centrale. Ha giocato bene ma non abbastanza per mettere in discussione la partita, ha ringraziato tutti ricordando che è diventato padre da poco, ha fatto i complimenti a Sinner per i risultati che sta ottenendo sul campo da tennis. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alla ricerca del quinto Slam ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How Eala WON the HARDEST Match of Her Career in Rome Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali Roma 2026, verso un’edizione record. Binaghi: “Quinto Slam? Le tenterò tutte” Leggi anche: Verso gli internazionali. Roma punta 400mila presenze, Binaghi: "Quinto Slam? Darò tutto» Ieri ero al Centrale, ed ho pensato a quelli che vorrebbero che Roma diventasse il quinto slam: fumogeni, freddo cane, campo ai limiti della impraticabilità, accesso alla Tribuna Nord in un budello largo 3 metri con gente che entrava ed usciva dallo stesso bud x.com