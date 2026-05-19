Sabato sera si è svolta nella sala consiliare una cerimonia che ha visto la famiglia Fadelli ricevere il ‘Premio Pergola’. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e si è protratto per diverse ore, con interventi e riconoscimenti ufficiali. La consegna del premio è avvenuta in presenza delle autorità locali e di numerosi cittadini. La serata si è conclusa con un momento di festa e condivisione tra i presenti.

E’ stato un evento intenso e partecipato quello svoltosi sabato sera nella sala consiliare del Comune in occasione del conferimento del premio ‘ Pergola - The Unexpected Marche ’ alla famiglia Fadelli, imprenditori pergolesi, titolari della Joy Spa, eccellenza marchigiana, produttrice di fragranze e profumi di alta gamma diffusi nel mondo. La manifestazione, promossa dalla Città di Pergola, con la collaborazione del Lions Club Pergola Valcesano e dalla Bcc Pergola-Corinaldo, è stata aperta dal sindaco Diego Sabatucci, che ha ricordato il significato del riconoscimento: valorizzare le eccellenze che rendono unico il territorio, dai Bronzi dorati alle realtà imprenditoriali che ogni giorno contribuiscono a dare prestigio a Pergola e alle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla fine la famiglia Fadelli ha vinto il ’Premio Pergola’

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