Alla fine dell’Ottocento | arte e nuove visioni alla Ricci Oddi
Giunge alla sua ultima data il ciclo Attraverso l’Ottocento, la serie di incontri condotti da Lucia Pini, che termina giovedì 21 maggio alle ore 17,30.L’appuntamento conclusivo dal titolo “Alla chiusura del secolo: nuove linee di ricerca” si muoverà tra Divisionismo e istanze simboliste. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Multi SubA Modern Mind Entered the Warring States and Shocked Every Scholar Alive
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