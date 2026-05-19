Alla biblioteca Bonincontro di Chieti la conferenza Teate nel Novecento

Venerdì 22 maggio alle 18 si svolgerà presso la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo una conferenza intitolata “Teate nel Novecento”. L’evento si terrà in piazzale San Pio X e vedrà la partecipazione di relatori che discuteranno di aspetti storici e culturali legati alla città nel corso del XX secolo. L’iniziativa si inserisce nel calendario di incontri organizzati dalla biblioteca, dedicati alla storia locale e alla sua evoluzione nel tempo.

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Venerdì 22 maggio, alle ore 18, alla biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, in piazzale San Pio X n. 59, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl, si terrà la conferenza “Teate nel Novecento”, affidata al professor Stefano Trinchese, docente ordinario di Storia Contemporanea. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla biblioteca Bonincontro un appuntamento dedicato a “Teate nell’Ottocento”Venerdì 17 aprile, alle ore 18, la biblioteca “Marilia Bonincontro”, affidata dal Comune di Chieti alla società Chieti Solidale, ospiterà un nuovo... Alla biblioteca Bonincontro secondo appuntamento del progetto conversazioni letterarieGiovedì 21 maggio, alle ore 18, alla biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl,... Alla biblioteca Bonincontro di Chieti la conferenza Teate nel NovecentoVenerdì 22 maggio, alle ore 18, alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti Scalo, in piazzale San Pio X n. 59, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl, si terrà la conferenza Teate n ... chietitoday.it ReadyMade - Questo non è un libro, è? Un mondo cambiato conversazioni letterarie nell’area metropolitanaGiovedì 7 maggio 2026, ore 17 presso la Biblioteca sociale Marilia Bonincontro a Chieti Scalo, inaugura il progetto di conversazioni letterarie feat Marcel Duchamp - René Magritte, (...) ... agoravox.it