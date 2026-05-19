Alga Atletica Arezzo | diciotto medaglie tra campionati provinciali ed Esordiadi
Nell’ambito delle competizioni giovanili, l’Alga Atletica Arezzo ha conquistato complessivamente diciotto medaglie, suddivise tra campionati provinciali e la prima tappa delle Esordiadi. La squadra ha ottenuto quattro medaglie d’oro, sette d’argento e altrettante di bronzo. Le gare si sono svolte in varie discipline, coinvolgendo atleti di diverse categorie giovanili. I risultati sono stati comunicati dalle organizzazioni sportive locali, che hanno monitorato le tappe delle competizioni.
Quattro ori, sette argenti e sette bronzi per l’Alga Atletica Arezzo tra i campionati provinciali giovanili e la prima tappa delle Esordiadi. La doppia manifestazione è andata in scena a Montevarchi con atlete e atleti nati tra il 2011 e il 2019 che, divisi nelle diverse categorie dai Cadetti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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