Alga Atletica Arezzo | diciotto medaglie tra campionati provinciali ed Esordiadi

Nell’ambito delle competizioni giovanili, l’Alga Atletica Arezzo ha conquistato complessivamente diciotto medaglie, suddivise tra campionati provinciali e la prima tappa delle Esordiadi. La squadra ha ottenuto quattro medaglie d’oro, sette d’argento e altrettante di bronzo. Le gare si sono svolte in varie discipline, coinvolgendo atleti di diverse categorie giovanili. I risultati sono stati comunicati dalle organizzazioni sportive locali, che hanno monitorato le tappe delle competizioni.

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