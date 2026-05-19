I giovani dell’Alga Atletica Arezzo hanno trascorso il fine settimana partecipando a diverse gare, ottenendo complessivamente diciotto piazzamenti sul podio. La squadra ha competuto in discipline di corsa e salto, conquistando medaglie in varie categorie. Le manifestazioni si sono svolte in diverse località della regione, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli. Tra i risultati più significativi, alcune vittorie e numerosi secondi e terzi posti sono stati assegnati durante gli eventi.

AREZZO – Altro che Playstation e pomeriggi sul divano: i ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo hanno deciso di passare il weekend a correre più veloce del Wi-Fi e a saltare più in alto delle aspettative. Il risultato? Diciotto medaglie conquistate tra campionati provinciali giovanili ed Esordiadi andati in scena a Montevarchi. La spedizione aretina, composta da giovani atleti nati tra il 2011 e il 2019, è tornata a casa con quattro ori, sette argenti e sette bronzi, confermando che allo stadio “Tenti” non si allevano solo promesse, ma pure qualche futuro fenomeno dell’atletica. A prendersi la scena è stato soprattutto Mattia Falciani, classe 2012, che nel salto in lungo ha piazzato un volo da 6. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alga Atletica Arezzo corre, salta e arraffa medaglie: diciotto volte sul podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alga Atletica Arezzo: diciotto medaglie tra campionati provinciali ed EsordiadiQuattro ori, sette argenti e sette bronzi per l’Alga Atletica Arezzo tra i campionati provinciali giovanili e la prima tappa delle Esordiadi.

Alga Atletica Arezzo corre, salta e arraffa medaglie: diciotto volte sul podio x.com

Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della LiberazioneArezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e ... lanazione.it

L’Alga Atletica Arezzo vince due argenti ai Campionati Toscani RagazziArezzo, 23 ottobre 2025 – L’Alga Atletica Arezzo chiude la stagione con due argenti ai Campionati Toscani Ragazzi. La più importante manifestazione regionale riservata ad atlete e atleti del biennio ... lanazione.it