Alex Donovan | Canto gli amori impossibili anche quando diventano tormentati

Dal 15 maggio è disponibile in radio e online il nuovo singolo di un artista che canta spesso gli amori impossibili e tormentati. La canzone si inserisce nella sua produzione musicale, che ha già riscosso attenzione tra gli ascoltatori. La pubblicazione ha coinvolto diverse piattaforme digitali e si affianca a precedenti lavori dell’artista, noto per il suo stile che affronta temi di passione e sofferenza sentimentale. La traccia si aggiunge al catalogo musicale e viene proposta come parte del suo percorso artistico.

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Dallo scorso 15 maggio è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il singolo d’esordio, con annesso videoclip, di questo versatile artista marchigiano, dal titolo: ‘Le tue stelle’ Lo scorso 15 maggio, Alex Donovan è uscito con‘Le tue stelle’: il suo primo singolo prodotto e distribuito da Atlantis Music. Per l’artista marchigiano, si tratta del debutto discografico, che arriva al termine di un percorso costruito tra produzione cinematografica, regia teatrale e studio del canto lirico e che ha trovato, oggi, nel ‘formato-canzone’, una direzione propria. A firmare il brano — testo, musica e arrangiamenti — è il compositore Raffaele Petrucci, già autore di colonne sonore premiate in festival internazionali come Fimucité. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gino Paoli, vita di un ‘collezionista di errori’: le canzoni, gli amori tormentati, la politica. “Quando fingi sei più vero che mai”Genova, 24 marzo 2026 - Diceva che avrebbe voluto immergersi ancora una volta nel blu della Baia di San Fruttuoso, scendere fino alla statua del... Gli Amori impossibili di NativiPOMARANCE Domani, giovedì 19 marzo alle ore 21:15 nuovo appuntamento con la stagione teatrale del Teatro dei Coraggiosi, promossa dal Comune di... Alex Donovan: Canto gli amori impossibili anche quando diventano tormentatiDallo scorso 15 maggio è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il singolo d’esordio, con annesso videoclip, di questo versatile ... funweek.it ALEX DONOVAN — LE TUE STELLEIl 15 maggio Alex Donovan pubblica Le tue stelle, il suo primo singolo prodotto e distribuito da Atlantis Music. Per l’artista marchigiano è un debutto discografico che arriva al termine di un perco ... politicamentecorretto.com