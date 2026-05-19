Un artista ha dedicato una statua alla poetessa, posta ai piedi di un ponticello che attraversa il Naviglio a Milano. La statua si trova sul primo gradino, vicino a un punto di passaggio pedonale. In passato, la poetessa è stata descritta come una figura visceralmente intensa, paragonandola a una malattia che si insinua nel sangue. Sono stati anche ricordati i 46 elettroshock subiti in un luogo considerato disumano.

Milano – Una statua ai piedi del ponticello. Lì, sul primo gradino. Dove si sale per attraversare il Naviglio. Questo l’obiettivo. Nel caso qualcuno voglia mettere mano al portafoglio. Nel frattempo però ci si ritrova giovedì 21 maggio alle 18.30 allo Spazio Ex Fornace per “Alda Merini. Oltre l’Orizzonte”, evento organizzato da Cultura Italiae (con Aldo e Maria Teresa Colonnello). Poesie, aneddoti, ricordi. In compagnia della nipote Laura Bertassello, la giornalista Cipriana Dall'Orto, Petruccio Montalbetti dei Dik Dik, Moni Ovadia e Pino Strabioli, oltre al pianoforte di Alberto Grimoldi. In streaming Leo Gullotta, Camilla Costanzo e Alessio Boni, che sulla Poetessa dei Navigli lavora da oltre 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio Boni: “Alda Merini poetessa viscerale, entra nel sangue come la malaria. Quei 46 elettroshock, aguzzini in un luogo disumano”

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