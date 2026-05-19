Alcaraz ha annunciato il ritiro da Wimbledon a causa di un infortunio che ancora limita la sua capacità di competere. Nonostante si senta meglio, il giocatore ha spiegato di non essere ancora in condizione di affrontare le partite. La comunicazione ufficiale sottolinea che il recupero sta proseguendo, ma al momento non permette di partecipare al torneo sull’erba. Nel frattempo, Sinner si sta concentrando sulla sua classifica, preparando un possibile salto nel ranking.

«La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon». Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. «Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile». L'infortunio di Alcaraz L'attuale numero due al mondo manca da oltre un mese quando, a Barcellona, si è ritirato dal torneo per un infortunio al polso destro. Da quel momento in poi Alcaraz ha iniziato le terapie annunciando, in ordine, la rinuncia ai tornei di Roma e Parigi, chiudendo in anticipo la stagione sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alcaraz salta Wimbledon: «Sto meglio ma non riesco a giocare». Sinner prepara la fuga nel ranking

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CZY IGA WITEK JEST JU GOTOWA NA ZWYCISTWO W ROLAND GARROS SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ RZYM

Sullo stesso argomento

Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria a Roma? Alcaraz sempre più lontano, Jannik primo al mondo anche dopo WimbledonJannik Sinner ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud.

Leggi anche: Sinner primo nel ranking, ma la sfida con Alcaraz è gia riaperta: ecco come lo spagnolo può superarlo

Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: Non sono in condizione di giocare. Sinner è senza rivaliCarlos Alcaraz annuncia che non parteciperà a Wimbledon. Carlitos continua la sua riabilitazione per i problemi al polso che ha subito a Barcellona e non giocherà Queste le parole del tennista spagnol ... fanpage.it

Alcaraz salta Wimbledon: Sto meglio ma non riesco a giocare. Sinner prepara la fuga nel rankingLa mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba ... ilmattino.it