La Corte d’Appello ha deciso di revocare la condanna e di avviare una revisione del processo a carico di Alaa Faraj, che aveva trascorso del tempo in carcere. L’uomo ha dichiarato che la sua innocenza gli ha permesso di sopravvivere durante quei mesi difficili. In passato, ha condiviso la propria storia nel libro “Perché ero ragazzo”, un racconto autobiografico che ripercorre le tappe della vicenda giudiziaria e le condizioni vissute durante la detenzione.

La sua vicenda umana e giudiziaria l’ha raccontata lui stesso, nel libro “ Perché ero ragazzo ” (Sellerio), in cui ripercorre tutta la vicenda processuale, che lo ha portato dietro le sbarre. Ma lui ha sempre raccontato di essere innocente. Di essere un 20enne che, più o meno per caso, si era imbarcato dalla Libia in un viaggio della speranza (o della morte) per raggiungere l’Europa e coronare il sogno di diventare calciatore. E invece si è ritrovato condannato in tre gradi di giudizio per concorso in omicidio plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accusato di essere uno degli scafisti del barcone a bordo del quale, ad agosto 2015, morirono 49 persone soffocate nella stiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alaa Faraj scarcerato: sì della Corte d’Appello alla revisione del processo. “Mi ha fatto sopravvivere solo la mia innocenza”

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