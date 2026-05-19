al top perugia vince la champions dopo lo scudetto

Perugia ha concluso una stagione di grande successo con la vittoria in Champions League, dopo aver già conquistato lo Scudetto in modo imbattuto durante i playoff. La squadra ha ottenuto il titolo continentale, ripetendo il risultato che aveva già ottenuto in campionato, chiudendo così un percorso ricco di successi. La vittoria in Europa si aggiunge al titolo nazionale, segnando un momento importante per la squadra e i suoi tifosi.

Dopo lo Scudetto, conquistato da imbattuta nei playoff, Perugia ha completato una stagione straordinaria vincendo (anzi rivincendo) la Champions League. A Torino gli umbri hanno surclassato 3-0 lo Zawiercie campione di Polonia nella finale remake del 2025, trascinata da un Ben Tara sontuoso da 24 punti e più meritevole dell’Mvp rispetto a Colaci. La Sir ha fatto sembrare una passeggiata la sfida ad un team capace di battere in semifinale il forte Ziraat e nei quarti giustiziere della Lube senza concederle un set. Complimenti al fanese Lorenzetti, coach che da quando è arrivato a Perugia ha disputato 10 finali vincendole tutte. Solo quest’anno la Sir ha realizzato un formidabile poker, trionfando al Mondiale per Club, in Supercoppa, poi Scudetto e Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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