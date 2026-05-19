Al procuratore aggiunto Carlo Marzella affidato il coordinamento delle inchieste sulla mafia dell' Agrigentino

Il procuratore aggiunto è stato incaricato di coordinare le indagini sulla criminalità organizzata nell'area di Agrigento e provincia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e l'assegnazione riguarda tutte le attività investigative in corso e future legate alla mafia locale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle specifiche operazioni che saranno condotte sotto questa supervisione. La nomina si inserisce in un quadro di attenzione costante alle attività illecite nella regione.

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