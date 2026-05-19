Al procuratore aggiunto Carlo Marzella affidato il coordinamento delle inchieste sulla mafia dell' Agrigentino
Il procuratore aggiunto è stato incaricato di coordinare le indagini sulla criminalità organizzata nell'area di Agrigento e provincia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e l'assegnazione riguarda tutte le attività investigative in corso e future legate alla mafia locale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle specifiche operazioni che saranno condotte sotto questa supervisione. La nomina si inserisce in un quadro di attenzione costante alle attività illecite nella regione.
Il coordinamento delle inchieste sulla mafia di Agrigento e provincia è stato assegnato al procuratore aggiunto Carlo Marzella. Lo ha fatto il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia che stamani ha assegnato le deleghe ai nuovi procuratori aggiunti.Francesca Mazzocco si occuperà delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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