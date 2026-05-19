Al Porteño Prohibido tornano i campioni mondiali di tango
Dal 19 al 21 maggio, il locale milanese El Porteño Prohibido ospiterà i Campioni Mondiali di Tango 2025, che si esibiranno in tre serate consecutive. La presenza di artisti riconosciuti a livello internazionale attirerà gli appassionati di danza e pubblico curioso. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. I ballerini si esibiranno in diverse performance, portando a Milano le loro competizioni mondiali di tango.
Per tre sere, dal 19 al 21 maggio, El Porteño Prohibido porta a Milano i Campioni Mondiali di Tango 2025.Un appuntamento che trasforma la cena in uno spettacolo capace di trasportare gli ospiti nel cuore di Buenos Aires.Milano, 13 maggio 2026 – A Milano ci sono luoghi che non sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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