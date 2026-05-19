Al Porteño Prohibido tornano i campioni mondiali di tango

Dal 19 al 21 maggio, il locale milanese El Porteño Prohibido ospiterà i Campioni Mondiali di Tango 2025, che si esibiranno in tre serate consecutive. La presenza di artisti riconosciuti a livello internazionale attirerà gli appassionati di danza e pubblico curioso. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. I ballerini si esibiranno in diverse performance, portando a Milano le loro competizioni mondiali di tango.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui