Al Fantoni l’arte in cerca di verità ai tempi dell’Intelligenza Artificiale
Al Fantoni si apre una mostra dedicata all’arte contemporanea, all’interno dell’Agorà della Scuola d’Arte. Gli studenti, guidati dai docenti Gregis e Bacis, presentano opere interattive che invitano il pubblico a partecipare a una «ricerca del vero». La collettiva si svolge in un periodo in cui si discute molto dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla creatività e sull’interpretazione artistica. Le opere esposte sono state realizzate con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento diretto dei visitatori.
LA MOSTRA. Negli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella «ricerca del vero». In un’epoca in cui un’immagine può essere generata in pochi secondi da un prompt testuale, cosa resta della «verità»? È la sfida lanciata dal professore Gabriele Gregis, (docente di fotografia) agli studenti delle classi quarte del corso di Grafica e Ipermedia del Centro di Formazione Professionale della Scuola d’Arte Andrea Fantoni, che da domani al 22 maggio presenteranno i propri lavori negli spazi dell’Agorà. La mostra abbandona la cornice più classica per farsi digitale e dinamica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Al Cinema Astra arriva “L’Amore ai Tempi dell'Intelligenza Artificiale"
“Dracula”, il vampiro ai tempi dell’intelligenza artificialeTitolo: DraculaTitolo originale: DraculaRegia: Radu JudePaese di produzione / anno / durata: Austria, Brasile, Lussemburgo, Romania /2025 / 170 min.
LA VERITÀ. TOCCARE L’AUTENTICO Nuova mostra alla Scuola d’Arte Andrea Fantoni, aperta dal 20 al 22 maggio. L’esposizione solleva interrogativi contemporanei: in un’epoca in cui un’immagine può essere generata in pochi secondi da un prompt test facebook
Negli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella ricerca del vero. x.com
Al Fantoni l’arte in cerca di verità ai tempi dell’Intelligenza ArtificialeNegli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella ricerca del vero. ecodibergamo.it
L’arte che interroga l’Intelligenza Artificiale ad AviglianaAVIGLIANA – Il progetto Le opere d’arte vanno a scuola, svoltosi presso la Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo Defendente Ferrari di Avigliana, ha segnato una tappa fondamentale p ... lagendanews.com