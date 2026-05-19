Al Fantoni l’arte in cerca di verità ai tempi dell’Intelligenza Artificiale

Al Fantoni si apre una mostra dedicata all’arte contemporanea, all’interno dell’Agorà della Scuola d’Arte. Gli studenti, guidati dai docenti Gregis e Bacis, presentano opere interattive che invitano il pubblico a partecipare a una «ricerca del vero». La collettiva si svolge in un periodo in cui si discute molto dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla creatività e sull’interpretazione artistica. Le opere esposte sono state realizzate con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento diretto dei visitatori.

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LA MOSTRA. Negli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella «ricerca del vero». In un’epoca in cui un’immagine può essere generata in pochi secondi da un prompt testuale, cosa resta della «verità»? È la sfida lanciata dal professore Gabriele Gregis, (docente di fotografia) agli studenti delle classi quarte del corso di Grafica e Ipermedia del Centro di Formazione Professionale della Scuola d’Arte Andrea Fantoni, che da domani al 22 maggio presenteranno i propri lavori negli spazi dell’Agorà. La mostra abbandona la cornice più classica per farsi digitale e dinamica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al Fantoni l’arte in cerca di verità ai tempi dell’Intelligenza Artificiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Al Cinema Astra arriva “L’Amore ai Tempi dell'Intelligenza Artificiale" “Dracula”, il vampiro ai tempi dell’intelligenza artificialeTitolo: DraculaTitolo originale: DraculaRegia: Radu JudePaese di produzione / anno / durata: Austria, Brasile, Lussemburgo, Romania /2025 / 170 min. Negli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella ricerca del vero. x.com Al Fantoni l’arte in cerca di verità ai tempi dell’Intelligenza ArtificialeNegli spazi dell’Agorà della Scuola d’Arte gli studenti, con le indicazioni dei docenti Gregis e Bacis, propongono opere interattive per coinvolgere i visitatori nella ricerca del vero. ecodibergamo.it L’arte che interroga l’Intelligenza Artificiale ad AviglianaAVIGLIANA – Il progetto Le opere d’arte vanno a scuola, svoltosi presso la Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo Defendente Ferrari di Avigliana, ha segnato una tappa fondamentale p ... lagendanews.com