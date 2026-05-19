Al Cro di Aviano una borsa di studio in ricordo di David Sassoli

Al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è stata istituita una borsa di studio dedicata a David Sassoli, giornalista e ex presidente del Parlamento europeo, deceduto l’11 gennaio 2022 nell’istituto friulano. La decisione è stata presa dall’ente per ricordare la figura di Sassoli e il suo legame con la struttura. La borsa di studio sarà destinata a studenti o ricercatori, ma non sono stati specificati i criteri di selezione o l’ammontare del premio.

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