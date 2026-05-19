Al Cro di Aviano una borsa di studio in ricordo di David Sassoli
Al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è stata istituita una borsa di studio dedicata a David Sassoli, giornalista e ex presidente del Parlamento europeo, deceduto l’11 gennaio 2022 nell’istituto friulano. La decisione è stata presa dall’ente per ricordare la figura di Sassoli e il suo legame con la struttura. La borsa di studio sarà destinata a studenti o ricercatori, ma non sono stati specificati i criteri di selezione o l’ammontare del premio.
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha istituito una borsa di studio intitolata a David Sassoli, giornalista e già presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022 proprio nell’istituto friulano. L’iniziativa nasce dal legame consolidato tra la famiglia Sassoli e il CRO. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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