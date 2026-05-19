Al Bano e Romina come si è arrivati a questo punto?

Al Bano e Romina sono stati una delle coppie più note della scena musicale italiana, formatisi come duo negli anni Settanta. La loro carriera è stata caratterizzata da numerosi successi discografici e apparizioni pubbliche condivise, ma anche da periodi di crisi e separazioni. Prima di collaborare, entrambi avevano vissuto esperienze personali e professionali che hanno segnato il loro percorso. La loro storia è stata influenzata anche dalla perdita della figlia, Ylenia, scomparsa nel 1994, evento che ha avuto un impatto sulla loro vita e carriera.

Ripercorriamo la parabola di una delle coppie più celebri d’Italia: Al Bano e Romina. Prima del duo, successo, crisi, la tragedia di Ylenia. Albano Carrisi e Romina Power hanno formato un sodalizio artistico di grande successo, attivo ufficialmente dal 1970 al 1999, per quanto, comunque, sia di fatto terminato nel 1994. Al Bano con la sua voce acuta, Romina con la sua voce soffusa e appena accennata. Due suoni che si incrociavano per cantare brani impregnati di speranze e di sentimenti. Il loro matrimonio, avvenuto il 26 luglio 1970, aveva tutti i crismi della favola: l’onesto contadino pugliese e l’anticonformista attrice americana che si incontrano, si innamorano e si sposano, unendo mondi lontanissimi fra loro. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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