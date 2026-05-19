Aiuti alle famiglie al via i contributi per i centri estivi | fino a 100 euro a settimana per la retta

Le famiglie residenti nei Comuni della Bassa Romagna hanno tempo fino a martedì 30 giugno per presentare la richiesta di contributo per i centri estivi 2026. Il sostegno economico può arrivare fino a 100 euro a settimana per coprire le spese della retta. Il finanziamento rientra nelle misure di aiuto per favorire la conciliazione tra impegni lavorativi e cura dei figli durante il periodo estivo. La domanda può essere presentata presso gli uffici comunali o attraverso i canali online dedicati.

Fino a martedì 30 giugno le famiglie dei Comuni della Bassa Romagna possono richiedere il contributo di conciliazione vita-lavoro per i centri estivi 2026. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito anche quest'anno al progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro”, per sostenere le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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AL VIA I BANDI PER I CENTRI ESTIVI, BERNAVA: «SOSTEGNO CONCRETO A FAMIGLIE E ASSOCIA... | 18/03/2026

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