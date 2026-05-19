Aitech Awarded $63M Contract for Avionics Computing Solutions to Power India’s Light Combat Helicopter Program

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda ha ottenuto un contratto del valore di 63 milioni di dollari per fornire soluzioni di computing avionico destinate a un programma di elicotteri da combattimento leggeri in India. La compagnia è stata scelta da un'azienda aeronautica statale indiana per equipaggiare gli elicotteri con sistemi elettronici e di calcolo avanzati. Il contratto prevede la consegna di componenti specializzate per l'integrazione nei velivoli, senza ulteriori dettagli sui tempi di consegna o sulle specifiche tecniche.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Hindustan Aeronautics Limited Selected Aitech for Trusted Avionics Computing Technology and Long–Term Program Support  BENGALURU, India, May 19, 2026 PRNewswire — Aitech, a leading provider of rugged embedded computing solutions for aerospace and defense, announced today a $63 million production contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL), India to supply mission–critical avionics computing solutions for India’s Light Combat Helicopter (LCH) program. The follow-on contract supports avionics systems for 156 helicopters and ensures long–term production and sustainment of the Display Mission Computer (DMC) and related flight systems over the next five to six years. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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