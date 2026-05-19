Aitech Awarded $63M Contract for Avionics Computing Solutions to Power India’s Light Combat Helicopter Program

Un'azienda ha ottenuto un contratto del valore di 63 milioni di dollari per fornire soluzioni di computing avionico destinate a un programma di elicotteri da combattimento leggeri in India. La compagnia è stata scelta da un'azienda aeronautica statale indiana per equipaggiare gli elicotteri con sistemi elettronici e di calcolo avanzati. Il contratto prevede la consegna di componenti specializzate per l'integrazione nei velivoli, senza ulteriori dettagli sui tempi di consegna o sulle specifiche tecniche.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Hindustan Aeronautics Limited Selected Aitech for Trusted Avionics Computing Technology and Long–Term Program Support BENGALURU, India, May 19, 2026 PRNewswire — Aitech, a leading provider of rugged embedded computing solutions for aerospace and defense, announced today a $63 million production contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL), India to supply mission–critical avionics computing solutions for India’s Light Combat Helicopter (LCH) program. The follow-on contract supports avionics systems for 156 helicopters and ensures long–term production and sustainment of the Display Mission Computer (DMC) and related flight systems over the next five to six years. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Aitech Awarded $63M Contract for Avionics Computing Solutions to Power India’s Light Combat Helicopter Program ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Revolution | Lex Fridman Podcast Sullo stesso argomento INVT to Showcase AI-Ready Power and Cooling Solutions at DCW Frankfurt 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, April 29, 2026 /PRNewswire/ — As the European data centre market continues to evolve... Fervo acquisisce BayWa r.e. Power Solutions: rafforzata la presenza nel fotovoltaico industrialeFervo, realtà attiva nei servizi tecnici ed energetici per la gestione e l’efficientamento di infrastrutture e parchi immobiliari, ha acquisito dal...